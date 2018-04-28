Депутат ТГД Светлана Козлова прокомментировала рекомендацию Игоря Руденя по общественной экспертизе при благоустройстве городов и районов

Депутат Тверской городской Думы Светлана Козлова подчеркнула значимость участия общественности в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Губернатор Игорь Руденя поставил задачу членам областного правительства и рекомендовал главам муниципальных образований обязательно сверять свои действия по благоустройству городов и районов с населением. Это действительно очень важно, потому что проектирование общественных территорий и выполнение работ должны проводиться с учетом сложившихся традиций, пожеланий местных жителей и, в том числе, с вниманием к потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья. Только тогда программа выполнит свое предназначение в полном объеме – создаст действительно комфортную и привлекательную для жизни городскую среду».

Напомним, 27 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», где стало известно, что в 2018 году в Тверской области планируется благоустроить 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков.

«Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения – от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ», – обозначил Игорь Руденя.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Елена Петровская