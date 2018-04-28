Игорь Руденя: проведение демонстрации 1 мая поможет формировать уважение к человеку труда

28 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований. Одной из тем повестки дня стала подготовка к проведению праздничных мероприятий 1 и 9 мая.

Праздник Весны и Труда и День Победы должны быть проведены на самом высоком организационном уровне, обозначил глава региона задачу для руководства муниципалитетов.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. В этом году в Твери пройдёт первомайское шествие трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций Верхневолжья. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», — отметил Игорь Руденя.

1 мая праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, молодежных, волонтерских, патриотических и других общественных организаций, жителей городов и районов пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Запланированы митинги, шествия, концертные и спортивные программы.

В обеспечении безопасности массовых мероприятий будут принимать участие сотрудники МВД, МЧС, добровольных народных дружин, казачества. На время праздников назначены ответственные дежурные в администрациях муниципалитетов, приняты меры по обеспечению безопасности подвоза людей к местам проведения торжеств, в частности школьников. В настоящее время проводятся подготовительные работы на площадках мероприятий.

В День Победы жителей региона объединят традиционные акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и другие мероприятия. В муниципальных образованиях в рамках подготовки к 9 мая ведётся благоустройство территорий воинских захоронений и мемориалов.

Справочно: Традиция проведения первомайских демонстраций возрождена в этом году в Твери по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

1 мая в Твери маршрут движения колонны пройдет по улице Советской, от Тверского проспекта до площади Пушкина.На Советской площади планируется установить подиум, с которого колонны демонстрантов будут приветствовать руководители региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, Почетные граждане Твери и области.

Пресс-служба Правительства Тверской области