Константин Ильин: «По рекомендации губернатора Игоря Рудени Калязинский район разрабатывает стратегию благоустройства на пятилетку»

«Мы набрались опыта в прошлом году, и теперь будем более динамично работать в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды и другим программам благоустройства территорий», – заявил глава Калязинского района по итогам заседания межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которое провел 27 апреля губернатор Игорь Руденя.

Константин Ильин отметил, что приоритетный проект, инициированный президентом Владимиром Путиным, стал импульсом к активным действиям местной власти и общественности по благоустройству территорий и расширению пула источников средств на эти цели.

«После встречи с главой государства на Форуме исторических поселений и малых городов в Коломне в январе этого года мы приняли решение подать заявку на всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды. Дизайн-проект Калязина предусматривает благоустройство набережной Волги и популярного у туристов места – спуска к колокольне Николаевского собора», – сообщил Константин Ильин.

Глава района также назвал верной позицию губернатора Игоря Рудени по вопросу установки малых элементов благоустройства в муниципальных образованиях во взаимодействии с местным бизнесом.

«По рекомендации Игоря Рудени мы разрабатываем свою стратегию благоустройства на ближайшую пятилетку с учетом различных источников финансирования, в том числе возможностей предприятий и предпринимателей района», – сказал Константин Ильин.

Планы по участию муниципальных образований Тверской области в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» обсуждались 27 апреля в региональном правительстве. Вел заседание губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году планируется благоустроить 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков. Субсидии по направлениям благоустройства общественных зон и дворовых территорий будут предоставлены 42 муниципалитетам. По третьему направлению – благоустройству парков – субсидии получат 10 муниципальных образований. Это Андреаполь, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица, Сандово, Ржев, ЗАТО Озёрный, посёлок Красномайский Вышневолоцкого района. На заседании межведомственной комиссии руководители муниципалитетов представили дизайн-проекты по каждому из объектов.

«Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Елена Петровская