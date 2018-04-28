Елена Кузнецова: «Игорь Руденя дает импульс муниципальным руководителям к работе по повышению туристической привлекательности территорий»

Директор Тверского колледжа сервиса и туризма Елена Кузнецова отметила важность реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды для развития туристического потенциала Верхневолжья.

«Заказчикам и исполнителям работ необходимо обратить внимание не только на создание комфортных условий для местных жителей, но и на то, насколько более гостеприимными, чистыми, ухоженными станут города и районы области для туристов после каждого этапа реализации проекта», – считает Елена Кузнецова.

По ее мнению, этот аспект приоритетного проекта является одним из ключевых для Правительства Тверской области.

«Развитие туризма является приоритетным направлением региональной экономики, поэтому губернатор Игорь Руденя уделяет особое внимание состоянию общественных пространств, – говорит Елена Кузнецова. – Привлекая средства на формирование комфортной городской среды, глава региона дает импульс муниципальным руководителям к более активной работе по повышению туристической привлекательности территорий. Очень многое зависит от качества работы на местах».

Напомним, 27 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На нем стало известно, что в 2018 году в Тверской области планируется благоустроить 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков.

«Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения – от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ», – обозначил Игорь Руденя.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Елена Петровская