Региональный исполком ОНФ поддержал позицию губернатора Игоря Рудени о необходимости активного участия населения в проекте по формированию комфортной городской среды

«Общероссийский народный фронт осуществляет контроль за реализацией приоритетного правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды». На этапе запуска проекта мы оказывали методическую помощь гражданам, были подготовлены информационные брошюры для населения», – сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ в Тверской области Татьяна Ульянова.

Эксперт поддержала позицию губернатора Игоря Рудени, который заявил о необходимости активного участия населения в проекте по формированию комфортной городской среды.

«При реализации программы мы в первую очередь обращаем внимание на то, что работа по реконструкции территорий должна быть максимально открыта для жителей. В этом плане положительным примером стало проведение голосования за территориях, которые будут благоустроены в текущем году», – отметила Татьяна Ульянова.

Руководитель регионального исполкома ОНФ акцентировала внимание и на ответственности муниципалитетов.

«Работа, которая сейчас проводится региональными властями, безусловно, важна для улучшения качества жизни населения, поэтому особенно важно, чтобы ответственно к исполнению программы подходили не только в правительстве, но и в муниципалитетах. Мы со своей стороны также предлагаем обратить внимание на инициативы населения, привлекать к созданию проектов благоустройства молодых дизайнеров», – заявила Татьяна Ульянова.

Напомним, 27 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На нем стало известно, что в 2018 году в Тверской области планируется благоустроить 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков. Руководители муниципалитетов представили дизайн-проекты по каждому из объектов.

«Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения — от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ», – обозначил Игорь Руденя.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Региональная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что в ближайшие три года её общий бюджет составит порядка 1,3 млрд рублей