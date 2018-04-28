Жителей и гостей Твери приглашают на открытый концерт Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана

4 мая в Твери пройдет праздник джазовой музыки. На Театральной площади областной столицы выступит Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. На концерт, который начнется в 18.30, приглашаются все желающие.

В Тверской области развивается традиция открытых выступлений знаменитых российских коллективов.

«Для дальнейшего развития сферы культуры в регионе важно разрабатывать и реализовывать комплексные проекты, которые будут интересны молодежи, людям всех возрастов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Московский джазовый оркестр представит жителям и гостям Твери лучшие произведения музыкального искусства. В программе – классический джаз, а также авторские произведения Игоря Бутмана и Николая Левиновского.

Московский джазовый оркестр – легендарный коллектив, созданный в 1999 году Игорем Бутманом. В его репертуаре – эксклюзивная авторская музыка и композиции известных джазменов. Оркестр побывал с гастролями в сотнях городов различных стран мира, выступал в Карнеги-холле, Линкольн-центре, клубе «Birdland» и на других площадках.

Игорь Бутман неоднократно выступал в Твери. В ноябре 2016 года в Тверской академической областной филармонии при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоялся концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра с программой «От Бутмана до Гудмана».

Саксофонист Игорь Бутман начинал свою музыкальную карьеру в оркестре Олега Лундстрема – лучшем биг-бэнде СССР. В 1999 году собрал собственную команду Igor ButmanJazz Orchestra, которая объединила лучших музыкантов России. C 2000 года Игорь Бутман проводит крупнейший российский джазовый фестиваль «Триумф Джаза».

За выдающийся вклад в развитие музыки в 2004 году Игорь Бутман был удостоен звания лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области