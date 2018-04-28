Антон Стамплевский о формировании комфортной городской среды: «Игорь Руденя знает практически каждый участок будущего ремонта»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский прокомментировал итоги заседания межведомственной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени по реализации в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Многие тверские города с помощью поддержки бюджета РФ продолжат благоустраиваться и преображаться. Очень важно, что программа открытая и проводится с учётом мнения жителей, а также под общественным контролем. Игорь Михайлович Руденя, зная практически каждый участок будущего ремонта, досконально остановился на каждом городе и объекте», – отметил Антон Стамплевский.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание на рекомендацию губернатора заказчикам приобретать малые архитектурные формы, в том числе, производимые в системе учреждений ФСИН.

«Это упростит процедуры и сэкономит время. Вообще хорошо было бы посмотреть, какой процент составили товары и услуги тверских производителей в общем объеме размещённого заказа», – сказал Антон Стамплевский.

Региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей считает важной роль тверского бизнеса в релизации программы формирования комфортной городской среды.

«Строгие условия по участию в проекте требуют принятия быстрых решений. Огромная благодарность предпринимателям, которые за свой счёт помогают, в том числе оплачивая проектную документацию. Иначе многим муниципальным образованиям бывает просто не успеть», – отметил бизнес-омбудсмен.

Антон Стамплевский также подчеркнул, что «очень важно, развивая благоустройство, не нарушить устоявшиеся связи, сформировавшиеся туристические и торговые маршруты и потоки».

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 27 апреля был рассмотрен вопрос о благоустройстве 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков в 2018 году.

«Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения – от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ», – обозначил Игорь Руденя.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Региональная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что в ближайшие три года её общий бюджет составит порядка 1,3 млрд рублей.

Елена Петровская