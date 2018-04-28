В Тверской области продолжается благотворительный марафон «Наша Победа»

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Жителей Верхневолжья приглашают оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла.
Средства будут направлены на приобретение бытовой техники, ремонт жилья, покупку лекарств, медицинского оборудования.
Реквизиты для перечислений:
ИНН: 6905034568 КПП: 690501001
Получатель: Тверская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Банк получателя: Филиал N3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. Воронеж
БИК: 042007738
К/С: 30101810100000000738
Р/С: 40703810513510004220