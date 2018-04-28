В Тверской области продолжается благотворительный марафон «Наша Победа»

posted by Максим Малахов on сб, 04/28/2018 - 11:44

Жителей Верхневолжья приглашают оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла.

Средства будут направлены на приобретение бытовой техники, ремонт жилья, покупку лекарств, медицинского оборудования.

Реквизиты для перечислений:

ИНН: 6905034568 КПП: 690501001

Получатель: Тверская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Банк получателя: Филиал N3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. Воронеж

БИК: 042007738

К/С: 30101810100000000738

Р/С: 40703810513510004220

 