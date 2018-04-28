В Правительстве Тверской области подписано соглашение о социальном партнерстве власти, бизнеса и профсоюзов

27 апреля в Правительстве Тверской области состоялась церемония подписания регионального соглашения между органами государственной власти, объединениями профессиональных союзов и работодателей Тверской области на 2018-2020 годы. Свои подписи под документом поставили Губернатор Игорь Руденя, председатель Тверского регионального союза организаций профсоюзов «Федерация тверских профсоюзов» Сергей Веренинов, председатель Союза промышленников и предпринимателей Тверской области Игорь Сердюк.

«Сегодня мы уделяем особое внимание популяризации человека труда. Это важно для воспитания подрастающего поколения, дальнейшего развития региона», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что 1 мая в Праздник Весны и Труда в Твери будет возрождена традиция проведения праздничной демонстрации. Ее главными участниками станут трудовые коллективы региона. Также к шествию присоединятся спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, муниципальных образований и многие другие жители региона.

На Советской площади планируется установить подиум, с которого колонны демонстрантов будут приветствовать руководители региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, Почетные граждане Твери и области.

По мнению Губернатора, участие в шествии даст возможность трудовым коллективам более ярко показать свои достижения.

Важность подписания соглашения в преддверии 1 мая отметили и другие участники церемонии.

Деятельность трех сторон в рамках соглашения будет направлена на

повышение качества жизни людей, рост экономики, создание современных, достойно оплачиваемых рабочих мест для коренного населения, улучшение инвестиционного климата, повышение качества и доступности образования и здравоохранения, улучшение инфраструктуры. Также документ предусматривает взаимодействие по вопросам социальной поддержки и защиты людей старшего поколения, молодых и многодетных семей.

«Соглашение станет важным шагом в совершенствовании трудовых отношений в Тверской области», - подчеркнул Сергей Веренинов.

Как подчеркнул Игорь Сердюк, региональное объединение работодателей рассматривает данное соглашение как один из основных программных документов, которое даст новый импульс работе трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Пресс-служба Правительства Тверской области