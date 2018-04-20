Аграриям Тверской области предоставят более 1 млрд рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в 2018 году

На заседании Правительства Тверской области, которое 25 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждены объёмы субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Всего на обеспечение этого вида поддержки в 2018 году будет направлено более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

По мнению Игоря Рудени, важно обеспечить максимальную эффективность государственной поддержки сельского хозяйства, в частности, своевременное доведение субсидий до аграриев.

Выплата субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам позволит сохранить прирост продукции у сельхозпроизводителей, привлекающих заёмные средства на развитие хозяйств.

По итогам 2017 года общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей по отрасли животноводства, 9 млрд рублей – по отрасли растениеводства. Прогнозируемые показатели на 2018 год — 28,7 млрд рублей в животноводстве и 11,2 млрд рублей в растениеводстве.

Планируется, что в 2018 году объём субсидируемых инвестиционных кредитов в АПК Тверской области составит свыше 18,1 млрд рублей — на 400 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом ожидается существенное увеличение доли льготных кредитов с 700 млн в 2017-м до 7 млрд рублей в 2018 году.

В настоящее время в Тверской области реализуется и запланировано к реализации 34 инвестиционных проекта в сфере агропромышленного комплекса. Общий объём заявленных инвестиций — около 35 млрд рублей, количество новых рабочих мест — более 2,5 тысячи.

В целом на господдержку сельхозтоваропроизводителей в бюджете тверского региона на 2018 год заложено более 1,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области