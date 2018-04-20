Депутат Станислав Петрушенко: «Игорь Руденя рассчитывает на ответственность глав муниципалитетов при формировании комфортной городской среды»

Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко подчеркнул, что губернатор Игорь Руденя, реализуя в регионе приоритетный проект по формированию комфортной городской среды, в значительной степени опирается на ответственное выполнение задач главами муниципальных образований.

«Формирование комфортной городской среды является одним из ключевых элементов пространственного развития, о котором в своем послании Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин. Находясь в федеральном тренде, губернатор Игорь Руденя определяет вектор развития территорий Тверской области с учетом передового опыта регионов. Мы видим это на примере масштабного ремонта магистральных дорог в Твери, который был в прошлом году», – напомнил Станислав Петрушенко.

Депутат также обратил внимание на опыт Москвы в сфере благоустройства территорий.

«Когда мама с коляской выходит на улицу и идет по широкому тротуару в ухоженный парк с детскими и спортивными площадками, это дорогого стоит, – говорит Станислав Петрушенко. – Люди стали больше любить свой город, меньше мусорить и бережливо относиться к тому, что для них сделано по их же просьбе».

По мнению депутата, привлекая федеральные и региональные бюджетные средства на реализацию проектов муниципальных образований по улучшению городской среды, губернатор оказывает местным властям репутационную поддержку со своей стороны и ожидает в ответ высокие результаты работы.

«Игорь Руденя рассчитывает на ответственность глав муниципалитетов при формировании комфортной городской среды», – подчеркивает Станислав Петрушенко.

По его мнению, есть свой уровень ответственности и у областных депутатов.

«Мы должны принимать участие в разработке концепции проектов благоустройства и дальнейшем контроле за их реализацией в соответствии с наказами избирателей», – считает депутат.

Напомним, 27 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На нем стало известно, что в 2018 году в Тверской области планируется благоустроить 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков.

«Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения — от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ», – обозначил Игорь Руденя.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Елена Петровская