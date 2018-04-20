Сергей Журавлев: «Признателен губернатору Игорю Рудене за привлечение различных источников благоустройства территорий»

«Для всех муниципальных образований и Тверской области в целом крайне важна программа по формированию комфортной городской среды», – отметил глава администрации Старицкого района Сергей Журавлев. Так он прокомментировал итоги заседания межведомственной комиссии под председательством губернатора Игоря Рудени, на котором 27 апреля муниципалитетами были представлены дизайн-проекты по благоустройству общественных пространств, парков и дворовых территорий в 2018 году.

«Тема комфортной городской среды звучит из уст президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени, придавая уверенности в том, что малые города и районы будут с каждым годом все больше набирать обороты в благоустройстве территорий, – считает Сергей Журавлев. – Необходимо, чтобы, с точки зрения комфортности, грань между большими и малыми городами стиралась».

Глава Старицкого района отметил комплексный подход губернатора Тверской области Игоря Рудени в решении этой задачи.

«Признателен Игорю Михайловичу за привлечение различных источников благоустройства территорий, дополнение возможностей приоритетного проекта средствами в рамках программы поддержки местных инициатив и ресурсами областного Дорожного фонда», – отметил Сергей Журавлев.

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 27 апреля был рассмотрен вопрос о благоустройстве 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков в 2018 году.

«Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения — от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ», – обозначил губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году субсидии по направлениям благоустройства общественных зон и дворовых территорий будут предоставлены 42 муниципалитетам. По третьему направлению — благоустройству парков — субсидии получат 10 муниципальных образований. Это Андреаполь, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица, Сандово, Ржев, ЗАТО Озёрный, посёлок Красномайский Вышневолоцкого района.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Елена Петровская