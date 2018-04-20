6 малых городов Тверской области претендуют на получение федеральных средств на создание комфортной городской среды

6 малых городов и исторических поселений Тверской области принимают участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды. По его итогам победителям будет предоставлено федеральное финансирование на проведение благоустройства. Проекты, представленные на конкурс, обсудили 27 апреля на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году Правительство России направит 5 млрд рублей на реализацию проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Решение озвучил Президент России Владимир Путин на форуме по вопросам развития этих территорий, прошедшем в январе в Коломне. Участие в работе форума приняла делегация Верхневолжья.

«Комфортная городская среда — это лицо муниципальных образований, лицо Тверской области, то, что касается каждого из нас», — отметил Игорь Руденя на заседании межведомственной комиссии.

Заявки на участие в конкурсе лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях от Тверской области отправили Калязин, Вышний Волочёк, Удомля, Торопец, Торжок, Осташков.

Дизайн-проект Калязина предусматривает благоустройствонабережной Волги и популярного у туристов места — спуска к колокольне Николаевского собора. В Вышнем Волочке планируется модернизация одной из исторических улиц в центре города — Ванчаковой линии, в Удомле — благоустройство парковой зоны на улице Венецианова.

Торопец предложил проект по благоустройству городских улиц, по которым проходит пеший туристический маршрут, Торжок — концепцию реновации восточной части парка культуры и отдыха. Осташков представил на конкурс проект по сохранению исторических зданий, а также создание бульвара на улице Евстафьевская.

Итоги конкурса будут подведены 1 июня. Победители в 2018 году должны будут разработать проектную документацию, в 2019 году — провести работы по благоустройству.

Основной темой заседания межведомственной комиссии 27 апреля стала реализация на территории Верхневолжья приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который стартовал в прошлом году по инициативе Президента России Владимира Путина. В 2018 году в рамках программы в Тверской области планируется благоустроить 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков. Общий объём финансирования составит более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Впервые в этом году в 11 городах региона с населением свыше 20 тысяч человек — Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле и Конаково — прошло рейтинговое голосование по проектам формирования комфортной городской среды. В нём приняли участие более 26 тысяч жителей региона. На остальных территориях объекты благоустройства отобраны на конкурсной основе с учётом мнения граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области