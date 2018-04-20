Наталья Рощина: «Игорь Руденя привлек значительные средства на формирование комфортной городской среды»

Глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина прокомментировали итоги заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которое провел 27 апреля губернатор Игорь Руденя.

«Мы хотели принять участие в программе благоустройства еще в прошлом году. Но тогда на конкурс принимались только заявки моногородов, а их нет на территории Вышневолоцкого района. Новый этап проекта, инициированного президентом Владимиром Путиным и поддержанного на уровне региона губернатором Игорем Руденей, более широко учитывает интересы как городов области, так и малых отдаленных территорий», – отметила Наталья Рощина.

По ее словам, в этом году поддержку в рамках приоритетного проекта получат четыре поселения Вышневолоцкого района. Будут приведены в порядок 13 дворов, два сквера и одна спортивная площадка.

«Игорь Руденя привлек значительные средства на формирование комфортной городской среды. Мы благодарны главе региона за содействие развитию территорий и внимание, которое он обращает на каждый представленный к защите проект», – сказала Наталья Рощина.

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 27 апреля рассмотрен вопрос о благоустройстве 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков в 2018 году.

«Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения – от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ», – обозначил Игорь Руденя.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Региональная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что в ближайшие три года её общий бюджет составит порядка 1,3 млрд рублей.

Елена Петровская