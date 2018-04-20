В Тверской области открылась «Вахта Памяти-2018»

27 апреля в городе воинской доблести Зубцове состоялось открытие областной «Вахты Памяти-2018». В мероприятии приняли участие ветераны, представители поискового движения из Тверской области и регионов России, жители Зубцовского района, юные патриоты. Губернатор Игорь Руденя направил приветствие участникам торжественного митинга.

«30 лет назад на территории нашего региона началась организованная деятельность по поиску останков погибших защитников Отечества и увековечению их памяти. За минувшие годы с воинскими и духовными почестями было предано земле 60 тысяч останков погибших бойцов, установлено около 5 тысяч имен пропавших без вести солдат и офицеров. Это бесценный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, преемственности поколений», – отмечено в приветственном адресе от Игоря Рудени.

Ежегодно Вахта Памяти объединяет на тверской земле более ста поисковых отрядов из Тверской области и других регионов России. В регионе действуют 54 поисковых отряда, в состав которых входит свыше 1500 человек. Всего в 2018 году в Тверской области запланировано проведение 121 поисковой экспедиции в 16 «боевых» районах Верхневолжья.

В этом году вновь пройдет военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», которая в 2017-м обрела международный статус. Инициативу Губернатора Игоря Рудени и Председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры РФ Владимира Мединского о ежегодном проведении международной экспедиции на территории Верхневолжья поддержал Президент РФ Владимир Путин.

В 2017 году в экспедиции приняли участие более 500 представителей поисковых организаций из 25 регионов России, Казахстана и Германии. Подняты останки более 300 воинов-красноармейцев. В рамках закрытия состоялась церемония захоронения свыше 1000 останков советских воинов, найденных во время экспедиции и в прошлые годы на территории Ржевского района.

Зубцовская земля, которая принимает региональную «Вахту Памяти», в годы Великой Отечественной войны была местом кровопролитных боев, пережила оккупацию. В прошлом году Зубцову присвоено почетное звание Тверской области «Город воинской доблести» по инициативе ветеранов и жителей Зубцова, которых поддержали Губернатор Игорь Руденя, члены оргкомитета «Победа».

В 2018 году в Вазузском сельском поселении Зубцовского района планируется установить модульное хранилище для останков воинов, поднятых поисковиками на территории области. Еще одно хранилище построят в городе воинской доблести Белом. Финансирование из регионального бюджета в объёме более 1,9 млн рублей по этому направлению утверждено 25 апреля на заседании Правительства Тверской области.

Кроме того, 200 тыс. рублей областных средств в 2018 году направят на проведение торжественных мероприятий по захоронению останков советских воинов, погибших на территории Тверской области во время Великой Отечественной войны. Субсидии получат Ржев, Андреапольский, Зубцовский, Селижаровский, Торопецкий районы и Шараповское сельское поселение Западнодвинского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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