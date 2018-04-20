Игорь Руденя: 139 проектов по благоустройству городской среды будет реализовано в 2018 году в Тверской области

В 2018 году в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области планируется благоустроить 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков. Вопрос обсудили 27 апреля на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации проекта, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году по инициативе Президента России Владимира Путина. В Послании Федеральному Собранию он подчеркнул важность пространственного развития территорий, формирования комфортной среды для жизни людей.

«Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения — от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ», — обозначил Игорь Руденя.

Впервые в этом году в 11 городах Тверской области с населением свыше 20 тысяч человек — Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле и Конаково — прошло рейтинговое голосование по проектам формирования комфортной городской среды. В нём приняли участие более 26 тысяч жителей региона. На остальных территориях объекты благоустройства отобраны на конкурсной основе.

«Все проекты программы формирования комфортной городской среды в Тверской области должны быть реализованы качественно, с соблюдением всех технологических требований и в срок», — акцентировал Игорь Руденя.

В 2018 году субсидии по направлениям благоустройства общественных зон и дворовых территорий будут предоставлены 42 муниципалитетам. По третьему направлению — благоустройству парков — субсидии получат 10 муниципальных образований. Это Андреаполь, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица, Сандово, Ржев, ЗАТО Озёрный, посёлок Красномайский Вышневолоцкого района. На заседании межведомственной комиссии руководители муниципалитетов представили дизайн-проекты по каждому из объектов.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Региональная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что в ближайшие три года её общий бюджет составит порядка 1,3 млрд рублей.

В прошлом году в рамках проекта привели в порядок 17 общественных территорий, 106 дворов и 6 парков в Твери, Удомле, Кувшиново, Западной Двине, Спирово, Жарковском, посёлках Калашниково Лихославльского района и Великооктябрьский Фировского района, Бежецке, Калязине, Кашине, Нелидово, Старице и Сонково.

Пресс-служба Правительства Тверской области