Иван Кладкевич: «Возрождение первомайских демонстраций – хорошая идея губернатора Игоря Рудени»

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин г. Твери Иван Кладкевич считает, что демонстрация трудовых коллективов, которая состоится в Твери 1 мая, станет достойным знаком внимания к тем, кто трудится на предприятиях во благо тверской земли.

«Возрождение первомайских демонстраций – хорошая идея губернатора Игоря Рудени. Искренне поддерживаю», – сказал Иван Кладкевич.

По словам ветерана, на демонстрации будет интересно побывать не только тем, кто помнит, как они проходили в прежние годы, почти 30 лет назад, но и представителям молодого поколения.

«Главное, чтобы погода не подвела, тогда многие захотят прийти», – добавил ветеран.

О том, что в Твери возрождается традиция первомайских демонстраций накакнуне журналистам рассказал губернатор Игорь Руденя.

«Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов», – отметил Игорь Руденя.

Движение демонстрации начнется 1 мая в 10.00 по улице Советской – от Тверского проспекта до площади Пушкина. На Советской площади демонстрантов будут приветствовать руководители региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, Почетные граждане Твери и области. Главными участниками станут трудовые коллективы региона. Также к шествию присоединятся спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, муниципальных