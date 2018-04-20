Игорь Руденя провел совещание по консолидации активов в сфере ЖКХ

Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное консолидации муниципальных активов в сфере тепло-, электро-, водоснабжения. По мнению главы региона, наличие единого центра управления коммунальными активами на территории Верхневолжья позволит обеспечить эффективность мероприятий по своевременному ремонту, обслуживанию и модернизации объектов ЖКХ, подготовке и прохождению отопительного сезона.

«К этому решению мы подошли взвешенно. Проделана большая работа по переходу под контроль региона компании «Тверь Водоканал», на базе которой планируется осуществить реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения города Твери и крупных городов тверского региона. Также совместно с Законодательным Собранием области и Ассоциацией муниципальных образований продолжается работа по передаче полномочий по теплоснабжению от сельских поселений на уровень районов. Основная задача – обеспечение качественных и доступных услуг населению, улучшение теплоснабжения объектов социальной сферы и экономики, снижение числа аварий и потерь в сетях», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Правительство Тверской области ежегодно выделяет из бюджета региона значительные средства на модернизацию, капитальный ремонт объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях, компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, формирование областного резерва топлива и резерва для устранения аварийных ситуаций при прохождении отопительного сезона. В 2018 году по данным направлениям, а также на реконструкцию канализационных очистных сооружений в региональной казне заложено более 1 млрд рублей. Кроме того, более 2 млрд рублей бюджетных средств предусмотрено на компенсацию части затрат населения Тверской области (льготных категорий граждан и получателей соответствующих субсидий) по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области