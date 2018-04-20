Студенты тверского колледжа имени Коняева будут участвовать в первомайской демонстрации в Твери

Студенты тверских вузов и колледжей готовятся принять участие в демонстрации трудовых коллективов, которая после многолетнего перерыва вновь состоится в Твери 1 мая по инициативе губернатора Игоря Рудени. Так, учащиеся Тверского колледжа им. А.Н. Коняева планируют пройти в общей колонне с флагом своего учебного заведения и, возможно, с транспарантами.

Как сообщил председатель студенческого совета колледжа Ахмет Багаутдинов, желающих принять участие в демонстрации уже немало, несмотря на то, что многие студенты на выходные собираются поехать домой в районы области.

«Мы разместили объявление в соцсети, и к нам приходят ребята, записываются, – рассказывает Ахмет Багаутдинов. – Пойдем под флагом нашего колледжа. А сегодня еще посмотрим, какие транспаранты с прежних демонстраций сохранились в нашем музее. Вдруг пригодятся!»

По словам председателя студенческого совета, молодым людям будет интересно принять участие в первомайской демонстрации.

«Возрождение и обновление традиций наших предков может быть только на пользу», – уверен Ахмет Багаутдинов.

Первомайская демонстрация трудовых коллективом возрождается по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов», – отметил Игорь Руденя.

Праздничное шествие начнется 1 мая в 10.00. Колонна пройдет поулице Советской – от Тверского проспекта до площади Пушкина. На Советской площади демонстрантов будут приветствовать руководители региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, Почетные граждане Твери и области. Главными участниками станут трудовые коллективы региона. Также к шествию присоединятся спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, муниципальных образований.

Михаил Бородов