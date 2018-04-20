30 апреля - День пожарной охраны

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С ЮБИЛЕЕМ, ОГНЕБОРЦЫ!
Этот год для сотрудников пожарной охраны Российской Федерации ознаменован круглой датой. 18 апреля 1918 года В.И.Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер по борьбе с огнем». С этого времени и вела отсчет своего существования советская пожарная охрана, и российские огнеборцы как правопреемники с полным правом могут отметить в свой профессиональный праздник ее столетие.
Ну а в целом пожарная охрана в нашей стране существует с 1649 года. Именно в тот год 30 апреля русским царем Алексеем Михайловичем был подписан документ, называвшийся «Наказ о Градском благочинии». Этим наказом в Москве впервые в Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров. И в следующем году пожарная охрана отмечает свое 370-летие!
Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны Тверской области! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба пользуется искренним и заслуженным уважением в обществе. Вы в считанные минуты приходите на помощь, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность зданий и сооружений. Главными слагаемыми профессионализма российских пожарных во все времена были и остаются сплоченность, дисциплинированность, мужество. Благодарю вас за самоотверженную работу на благо Тверской области и всей страны, за высокое профессиональное мастерство. Желаю вам и вашим близким мира, счастья, благополучия!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.
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Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны! От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника пожарной охраны России.
Борясь с одной из самых страшных стихий - огнем, вы, не жалея себя, спасаете бесценные человеческие жизни, обеспечиваете безопасность социально значимых объектов и объектов экономики.
Дорогие работники пожарной охраны! Вы, без преувеличения, герои, по первому зову в сложнейших ситуациях именно вы приходите на помощь тем, кому она необходима. Вы не в кабинетах и офисах доказываете свою отвагу и высочайший профессионализм, а там, где беда и где опасно.
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и твердости духа, неиссякаемой энергии и отваги, счастья, мира и добра! Пусть в вашей работе будет как можно меньше огня, тревог и экстренных вызовов! Бездымного вам неба и сухих рукавов! С праздником!
С уважением депутат ЗС
Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.