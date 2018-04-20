Самое сырное событие 2018 года - «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018»

пройдет в Конаковском районе



Первый муниципальный гастрономический сырный

фестиваль пройдет на родине отечественного сыра!

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018- 2022 годы». Организаторами самого сырного события стали администрация Конаковского района при поддержке министерства сельского хозяйства, министерства туризма Тверской области, Российского Союза сыроваров, Гильдии сыроделов России, ООО “Компания Продвижение” и Event-отеля Конаково Ривер-Клаб.

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» - это сырный праздник для всей семьи, это отличный способ провести незабываемые выходные. Чтобы посетить фестиваль, стоит всего лишь приехать в Event-отель Конаково Ривер-Клаб (кстати, от центральной площади г. Конаково до Ривер-Клаба будет весь день курсировать бесплатный трансфер). Мы ждем всех желающих на самом вкусном и не имеющем аналогов в России сырном фестивале «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018». Торжественное открытие сырного праздника состоится 12 мая в 12 часов в Event-отеле Конаково Ривер-Клаб. ВХОД СВОБОДНЫЙ.