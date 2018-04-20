ДАН СТАРТ «ВАХТЕ ПАМЯТИ-2018»

Торжественное открытие ежегодной «Вахты памяти» в Конаковском районе состоялось в деревне Мокшино сельского поселения «Завидово» во вторник, 24 апреля. В открытии приняли участие глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей ПЛЯСКИН, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль БОРОДИНА, депутат Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Алексей ГАРБУЗ, руководитель военно-поискового центра «Звезда» Валерий ГОРЕЛИКОВ, учащиеся школ села Завидово и деревень Мокшино и Вахонино.