1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Тверской области! Искренне поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Первомайские традиции подчеркивают ценность созидательного труда на благо своей Родины. Тверская область по праву гордится трудовой славой наших предприятий, профессионализмом и ответственностью коллективов, выдающимися достижениями их сотрудников. Это достояние региона, которое необходимо сохранять и преумножать.

Сегодня правительство Тверской области решает комплекс задач по развитию экономики региона, созданию современных рабочих мест, чтобы трудовые традиции Верхневолжья имели достойное продолжение в XXI веке.

Желаю всем успехов в труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда! В этот день мы чествуем представителей трудовых профессий, тех, кто ежедневно своим неустанным трудом славит и развивает наш район, делая жизнь лучше и комфортнее. Конаковский район известен своими трудовыми династиями, своими традициями внимательного и добросовестного отношения к порученному делу. Наша задача - обеспечить достойные условия для плодотворной работы и высокого уровня жизни, а также привить молодому поколению уважение к добросовестному труду и людям рабочих профессий.

Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и идеи, а труд будет только в радость! Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело, работа, которую нравится делать, уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов. Здоровья вам, счастья и радости в труде и отдыхе!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.