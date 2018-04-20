«Ученик года – 2018»



25 апреля в актовом зале Конаковской школы № 9 завершился конкурс среди самых активных и креативных старшеклассников нашего района.

В финал вышли пять учеников из школ с. Завидово, п. Козлово, №№ 3, 7, 8 г.Конаково. Их выступления на финишной прямой прозвучали ярко и неординарно, а победителем конкурса, получившим звание «Ученик года-2018», стала Ольга Малева, представлявшая школу № 7. Грамоты победителю и всем конкурсантам вручили глава администрации района О.В.Лобановский и начальник управления образования О.Ю.Булгакова.

(Подробнее о конкурсе читайте в следующем номере «Зари»).



В ДЕНЬ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

В воскресенье, 22 апреля, в Ильинском храме с. Селихово прошел праздник, посвященный дню жен-мироносиц.

Состоялась божественная литургия, которую возглавил Митрополит Тверской и Кашинский Виктор. По завершении ее Владыка Виктор тепло и сердечно поздравил всех прихожанок с замечательным праздником. Также Митрополит поздравил настоятеля Ильинского храма протоиерея Виктора Гурова с 25-летием его служения в священническом сане и вручил награду - крест с украшениями. Эта высокая награда вручена согласно указу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с праздником Святой пасхи. По завершении состоялся праздничный концерт коллективов ДЮЦ «Новая Корчева».



ПАРАД И МИТИНГ К ДНЮ ПОБЕДЫ

В преддверии Дня Победы, 4 мая, на центральной площади г. Конаково в пятый раз состоится «Марш Победы», участие в котором примут учащиеся 15 юнармейских отрядов школ города и района. Организаторы мероприятия - МЦ «Иволга», управление образования и ОМПКиС администрации Конаковского района. Начало в 12 часов.

7 мая у мемориала сержанта Васильковского близ д. Рябинки состоится главный районный митинг, посвященный 73-й годовщине Великой Победы. Делегации прибудут со всех уголков Конаковского района. Начало митинга в 12 часов.



ЧТО БЫЛО В «БИБЛИОНОЧЬ»

В субботу, 21 апреля, в конаковской межпоселенческой центральной библиотеке в рамках «Библионочи» была представлена выставка «Магия кошек» Юлии Кузнецовой.

Она посвящалась пушистым четвероногим и на выставку пришло большое количество гостей. Под руководством художницы с помощью двух юных помощниц были проведены мастер-классы по рисованию кошек гуашью и акварелью и по изготовлению кошек-фликеров. Выставка пополнилась новыми экземплярами, фликеры сразу украсили одежду и сумки зрителей. Экспозиция продлится месяц, для детей Юлия проведёт ещё мастер-классы.