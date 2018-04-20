МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Зарегистрировать онлайн-кассу или как

присвоить адрес объекту торговли...



На прошлой неделе в администрации Конаковского района состоялось расширенное заседание Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства, которое прошло под председательством заместителя главы администрации Конаковского района по экономике и финансам Натальи Василенко.

Напомним, что на прошлом заседании Совета предпринимателями был поднят вопрос о регистрации онлайн-касс. Администрация Конаковского района, видя заинтересованность предпринимателей и понимая, что вопрос касается всего бизнес-сообщества, приняла решение организовать расширенное заседание Совета с привлечением круга лиц, которые помогли бы разобраться в этой актуальной проблеме.

В заседании Совета приняли участие и.о. заместителя руководителя Межрайонной ИФНС № 9 по Тверской области Н.Н.Епихина; начальник отдела Межрайонной ИФНС № 9 по Тверской области К.В.Яблокова; директор ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Конаковского района» М.Л.Маматказина; заместитель главы администрации города Конаково Е.В.Терешкевич и и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города Конаково Ю.В.Давыдова.

Кристина Яблокова информировала субъекты малого и среднего предпринимательства о порядке и особенностях регистрации онлайн-касс, о размерах налоговых вычетов при приобретении онлайн-касс, о штрафных санкциях при неиспользовании онлайн-касс.

Основной темой встречи стал вопрос о проблемах регистрации онлайн-касс по причине отсутствия адресов у нестационарных объектов торговли. Как выяснилось в ходе обсуждения, решая этот вопрос, попадаешь в замкнутый круг. Что получается: установить онлайн-кассу нужно - требования налогового законодательства, регистрируется онлайн-касса по адресу объекта торговли, если адреса нет (о чем и говорили предприниматели), нужно идти в администрацию муниципального образования с заявлением о присвоении адреса или его корректировкой, органы МСУ в свою очередь вносят адрес в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС), и вроде бы все хорошо, но... Что делать, когда у нестационарного объекта торговли нет адреса?

Как пояснила Елена Терешкевич, в соответствии с законодательством РФ адреса нестационарным объектам торговли не присваиваются. И как быть в этой ситуации, непонятно. Получается, предприниматель попадает под применение штрафных санкций ввиду нерегистрации онлайн-касс, но сделать с этим ничего не может. Вроде бы как-то нечестно... Попытались разобраться, поняли, что это не уровень муниципалитета.

Резюмируя итоги встречи, Наталья Василенко отметила следующее:

1. Если вы регистрируете онлайн-кассу через личный кабинет налогоплательщика и все документы в порядке, но вашего адреса нет в ФИАС, вы обращаетесь в администрацию поселения с заявлением о внесении адреса в ФИАС, либо его присвоением, либо изменением.

2. Так как возникла проблема с тем, что адрес объекту нестационарной торговли не присваивается, то от администрации Конаковского района будет направлен запрос в Управление ФНС России по Тверской области для разъяснения, как действовать в данной ситуации.

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Об ответах из областных структур мы сообщим дополнительно. Хотелось бы верить, что данный вопрос будет решен.

Самое сырное событие 2018 года пройдет

в Конаковском районе



Первый в России муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет в Конаковском районе. На родине отечественного сыроварения соберутся эксперты и профессионалы сыроварения, представители «надомного» и частного сыроделия, а также все любители и почитатели сыра.

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет 11 - 12 мая в Event-отеле Конаково Ривер-Клаб и объединит более 25 ведущих сыроваров и сыроделов из Конаковского района, Твери и Тверской области, Москвы и Московской области, Ярославской, Псковской, Нижегородской и Владимирской областей. Посетит фестиваль и потомок мастера, который обучал сыроделию самого Верещагина.

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» - это настоящий праздник для всей семьи, ведь программа фестиваля обширна и разнообразна - занятие для себя найдет каждый. Вас ждут: презентация ведущих российских сыроваров, продажа и дегустация крафтовых сыров, мастер-классы от Тверской ремесленной палаты, выступления народных ансамблей, акробатического цирка, танцевальных ансамблей, мастер-классы по оформлению сырной тарелки, вы научитесь сами готовить сыр, станете участниками флешмобов и многое другое. Также на фестивале будет презентован будущий музей родоначальника Николая Верищагина. В рамках фестиваля пройдет презентация сырных шедевров от профессионалов и экспертов: Олега Сироты, Олеси Шевчук, Владимира Борева, Марии Коваль, Джона Кописки и любителей современного сыроделия. Предусмотрены специальные премии и номинации.

Главным событием «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» станет установление рекорда по приготовлению самого большого в России сырного фондю!

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» проводится в рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории Конаковского района» на 2018-2022 годы». Его организатором стали администрация Конаковского района при поддержке министерства сельского хозяйства Тверской области, министерства туризма Тверской области, Российского Союза сыроваров, Гильдии сыроделов России, ООО “Компания Продвижение” и Event-отеля Конаково Ривер-Клаб.

Кстати, уже сегодня гастрономический фестиваль «Верещагин СырFest2018» вошел в топ-10 гастрособытий России, по версии ТурСтат.

Торжественное открытие фестиваля состоится 12 мая в 12 часов в Event-отеле Конаково Ривер-Клаб. Мы ждем вас на самом сырном событии 2018 года. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

В Конаковском районе открыта «Вахта памяти»



С каждым годом все больше людей вступают в ряды поисковиков-патриотов

«Вахта Памяти» - направление военно-патриотического воспитания нацеленного на розыск пропавших без вести и перезахоронене останков погибших солдат во время Великой Отечественной войны. В Досуговом центре деревни Мокшино Конаковского района торжественно открыли «Вахту памяти». Представители поисковых отрядов получили напутствия для проведения экспедиций. Данное мероприятие, по традиции, стартует в канун празднования Дня Победы. В открытии «Вахты Памяти-2018» приняли участие глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, депутат Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Александр Гарбуз, руководитель военно-поискового центра «Звезда» Валерий Гореликов, учащиеся школ села Завидово и деревень Мокшино и Вахонино.

Олег Лобановский вручил поисковикам благодарственные письма за активную патриотическую работу.

Одновременно стартовала акция «Георгиевская ленточка». В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, специалисты молодежного центра «Иволга» присоединились к всероссийской акции. Молодые люди начали раздавать символы Великой Победы жителям Конаковского района. Акция продлится до 9-го мая включительно. Задача волонтеров не просто раздать ленты, но и объяснить значение и правила крепления их на одежде.

Из Юрьево-Девичья в Редкино



Самодеятельные артисты Юрьево-Девичьевского досугового центра под руководством Людмилы Дмитриевой выступили на сцене ДК «Химик» поселка Редкино. Творческая встреча прошла в рамках реализации проекта «Творческие встречи «Парад талантов».

Концертную программу открыл вокальный ансамбль «Калинушка» (руководитель Надежда Суворова), который исполнил песни «Эх, разыграйся, гармонь моя» и «Ах, как песни русские хороши». Продолжила концерт солистка Алевтина Чепчуренко. Вокальное трио «Иллюзия» поразило зрителей мастерством и разнообразием репертуара. В их исполнении прозвучали русские народные песни в современной обработке.

А в преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы трио исполнило казачьи народные песни. И вот на сцене солисты Юрьево-Девичьевского ДК Надежда Суворова, Елена Спирина и Людмила Кёся. Долго не отпускали зрители Наталью Пешкичеву и Руслана Меджидова, которые покорили зал вокальным мастерством. Руслан Меджидов отлично справился и с задачей конферансье. Театральная студия «Непоседы» (руководитель Елена Спирина) в составе Дарьи Дмитриевой, Амины Сидоровой, Виктории Кёся, Елизаветы Штраух, Семёна Прика, Никиты Ляховского представили на суд зрителя эстрадные миниатюры «Зачёт», «Неожиданный приход директора» и «Урок пения». Выступили на сцене и танцевальные группы ДК «Химик». Коллектив «Эдельвейс» (руководитель Анастасия Аверьянова) исполнил русские народные танцы.

Коллектив Юрьево-Девичьевского досугового центра благодарит за помощь звукооператоров Редкинского ДК Михаила Рыженкова и Юрьево-Девичьевского ДК Александра Прохорова. По окончании концертной программы директор ДК «Химик» Лариса Колюкаева вручила всем участникам концерта именные дипломы участника проекта «Творческие встречи «Парад талантов» от имени главы городского поселения посёлок Редкино Сергея Орлова, а Юрьево-Девичьевский досуговый центр получил Благодарственное письмо и ценный подарок.

По материалам художественного руководителя Юрьево-Девичьевского досугового центра Елены Спириной.

Вниманию налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей! Налоговая напоминает об обязанности установить контрольно-кассовую технику

В соответствии с действующим законодательством о контрольно-кассовой технике с 1 июля 2017 года существует обязанность применения контрольно-кассовой техники у организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных федеральным законом № 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – федеральный закон № 54-ФЗ).

В случае если осуществляемая вами деятельность с учетом специфики или особенностей места осуществления не подпадает под исключения, указанные в статье 2 федерального закона № 54-ФЗ, вам необходимо при осуществлении расчетов применять контрольно-кассовую технику «нового» образца с 1 июля 2018 года.

Подробно ознакомиться с переходом на новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники вы можете на Интернет-сайте ФНС России nalog.ru в разделе «Новый порядок применения ККТ».

Подробную информацию можно получить по телефону Межрайонной ИФНС России № 9 по Тверской области (848242) 4-85-01, 4-83-83.

Школьники из Конаковского района приняли участие в VistaRoboFest 2018

Фестиваль по легоконструированию и робототехнике прошел в Твери.

21 апреля в столице Верхневолжья в ТРЦ «Рубин-2» прошли очные соревнования и церемония награждения второго областного открытого Фестиваля по легоконструированию и робототехнике VistaRoboFest 2018. Участниками соревнований стали более 80 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе и ученики из Конаковского района.

Очные соревнования прошли в номинациях:

- Для Lego-роботов: Гонки по линии, Кегельринг, Теннис роботов, Сумо роботов.

- Для Arduino-роботов: Гонки по линии.

По итогам соревнований фестиваля VistaRoboFest 2018 участникам вручены призы в пяти очных номинациях и в четырех номинациях дистанционного конкурса «Автомобиль будущего».

Ребята из Конаковского района показали достойный результат: призерами дистанционного конкурса «Автомобиль будущего» стали учащиеся школы села Дмитрова Гора - Артем Гебель (4 класс) и Владислав Литау (3 класс).

Ранее KonakovoGrad сообщал, что для учителей и учеников Конаковского района проходят мастер-классы по робототехнике и 3D-моделированию.

Пресс-служба Конаковского района.