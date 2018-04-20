На пути к гармонии



Традиционный районный семинар «Декоративно-прикладное творчество – путь к гармоничному развитию личности», инициатором и организатором которого является коллектив Детско-юношеского центра «Новая Корчева», в очередной раз собрал учителей ИЗО и технологии, руководителей объединений декоративно-прикладного творчества учреждений образования и культуры.

По информации Юлии Евгеньевны Кондрашиной, заместителя директора ДЮЦ по учебно-воспитательной работе, идея проведения семинара принадлежит настоятелю Ильинского храма и директору «Новой Корчевы» протоиерею Виктору Гурову. Первый семинар состоялся в 2005 году и с тех пор неизменно привлекает внимание как педагогов нашего района, так и многих других работающих в этом направлении специалистов. Уже третий год в нем принимают активное участие педагоги дополнительного образования из «Центра развития творчества детей и юношества им. И.А.Панкова» г. Кимры.

Семинар проводится при содействии управления образования и отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

- Дорогие коллеги! От имени управления образования приветствую вас на этом чудесном празднике красоты, таланта и творчества! – сказала на открытии выставки декоративно-прикладного творчества, организованной в рамках семинара завотделом мониторинга и организационной работы Л.Ю.Гурьянова. - Очень приятно, что эта площадка по обмену опытом работы педагогов вот уже много лет собирает самых талантливых, творческих и профессиональных педагогов, приобретает статус межмуниципальной, дарит радость общения, дает возможность предъявить результаты не только педагогической, но и творческой деятельности. Сегодня у вас есть возможность пополнить свои педагогические копилки новыми идеями, предъявить свой опыт работы и, вернувшись к воспитанникам, снова творить, удивлять и воспитывать талантливых, творческих, духовно наполненных учеников.

После знакомства с разнообразными экспонатами выставки, основу которой составили работы воспитанников Дома народного творчества ДЮЦ «Новая Корчева», участники семинара посетили Ильинский храм с. Селихово. Протоиерей Виктор Гуров рассказал гостям об истории храма, а затем в соответствии с программой семинара с презентацией своего педагогического опыта выступили О.В.Симонова (детсад № 1 г. Конаково), О.В.Арсеньева (школа № 6 г.Конаково), Л.Н.Кольцова, Г.В.Балашова и С.В.Потычкина (ДЮЦ «Новая Корчева»).

- В этом году по всей территории Тверской области в связи с десятилетием детства, объявленным Президентом РФ, создаются координационные советы по духовно-нравственному воспитанию, призванные способствовать реализации ресурсов системы общего и дополнительного образования, учреждений культуры, общественных организаций. С глубоким удовлетворением хочу отметить, что те направления, которые нами намечены, здесь уже находят замечательный отклик, - отметила участвующая в работе семинара заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина. - Территория нашего района не очень большая, и у нас не так много инструментов для осуществления задуманного, поэтому всем нам нужно объединиться, чтобы достичь определенных результатов. Дом народного творчества «Новой Корчевы» - наглядный тому пример: именно в таких качественных условиях, с такими высококлассными специалистами достигаются результаты, которые можно увидеть не только на этой выставке, но и на многих других выставочных площадках, получивших общественное признание. А бесконечный поиск направлений работы, при которых детские умения и навыки формируются на основе духовной нравственности в рамках прикладного творчества – это поистине бесценно.

Интерактивной частью программы семинара стали мастер-классы, к участию в которых были приглашены все желающие. Причем темы мастер-классов оказались настолько интересны и разнообразны, что определиться с выбором было непросто, хотелось везде побывать и всему научиться. И педагоги с удовольствием стали учениками на таких занятиях, как:

- «Ручное ткачество. Сумочка с цветком» (мастер-класс Г.В.Балашовой, ЦВР г. Конаково, ДЮЦ «Новая Корчева»);

- «Лепка из солёного теста. Сувенир «Царевна-лягушка» (мастер-класс С.В.Потычкиной, ДЮЦ «Новая Корчева»);

- «Солнечный конь» (мастер-класс В.Д.Архиповой, учителя ИЗО школы п.Радченко);

- «Изготовление кожаной броши «Роза» (мастер-класс М.В.Николаенко, «Центр развития творчества детей и юношества им. И.А.Панкова»);

- «Техника спирелли» (мастер-класс А.А.Винокуровой, «Центр развития творчества детей и юношества им. И.А.Панкова»).

Завершилось мероприятие обсуждением увиденного и услышанного за чашкой чая, участники семинара делились впечатлениями, задавали друг другу вопросы, благодарили за новые идеи, рассказывали о своих замыслах и, конечно же, обещали встретиться вновь через год в гостеприимном Доме народного творчества ДЮЦ «Новая Корчева».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.