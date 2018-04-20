Соревнуются санпосты

Управлением образования администрации Конаковского района и Конаковским отделением Красного Креста 20 апреля в средней школе № 8 г.Конаково проведены районные соревнования школьных санитарных постов.

Главный судья соревнований – председатель Конаковского отделения Красного Креста Наталья Витальевна Иванова. Членами жюри были медицинские работники Конаковской ЦРБ, специалисты отделения ГИБДД ОМВД России и управления образования.

В соревнованиях участвовали ребята из 13 школ Конаковского района, 14 команд, 56 участников. Только школа № 2 п.Новозавидовский представляла две команды: первой (6-8 класс) и второй (9-11 класс) возрастных групп.

Программа соревнований включала 7 этапов и 3 конкурса. По сумме баллов на всех этапах соревнований победителями стали:

I место - команда школы № 2 п.Новозавидовский (первая возрастная группа),

II место - команда школы № 8 г.Конаково,

III место – команда школы № 2 г.Конаково.

Лучшие санитарные посты на этапах соревнований:

- «Оснащение санитарного поста» - школа с. Селихово;

- «Оказание первой медицинской помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных заболеваниях. Транспортировка больных и пострадавших» - школа № 3 г. Конаково;

- «Уход за больными на дому» - школа п. Козлово;

- «Личная и общественная гигиена. Инфекционные и особо опасные инфекционные (в т.ч. ВИЧ/СПИД) заболевания, наркомания. Меры их предупреждения» - гимназия № 5 г.Конаково;

- «Лекарственные растения и их применение» - школа с. Завидово;

- «История Красного Креста» - школа № 9 г. Конаково;

- «Правила дорожного движения. Оказание первой помощи пострадавшему при дорожно-транспортном происшествии» - школа № 7 г. Конаково.

В конкурсе санитарных бюллетеней призовые места заняли: 1 место - школа № 8 г. Конаково; 2 место – школа № 2 г. Конаково; 3 место - школа № 1 п. Новозавидовский. В конкурсе тематических сувениров определены два лучших сувенира у команд школ д. Ручьи, № 1 п. Новозавидовский; два хороших сувенира у команд школ № 8 и № 9 г. Конаково. В конкурсе художественной самодеятельности первое место заняла команда школы № 2 п. Новозавидовский (первая возрастная группа), второе – команда школы № 3 г.Конаково, третье - команда школы с.Селихово.

Команды-победители награждены кубками, грамотами, памятными подарками. Большое спасибо всем педагогам и медицинским работникам, подготовившим команды к районным соревнованиям санпостов. Благодарим директора школы № 8 Нину Павловну Крапивину за предоставленные помещения и отличную организацию работы, директора МУП «СТЭК+» Ольгу Геннадьевну Пак и работников школьной столовой за вкусный обед для участников соревнований.

В областных соревнованиях школьных санпостов, которые состоятся 16 мая в Твери, примет участие команда школы № 2 п. Новозавидовский (первая возрастная группа). Желаем ребятам успеха!

Татьяна ФЕРЛЕЙ,

заместитель начальника управления образования.