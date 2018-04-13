Лилия Корниенко: «Губернатор Игорь Руденя возродил душевный праздник»

Генеральный директор ОАО «Волжский пекарь», депутат Законодательного собрания Тверской области Лилия Корниенко приветствует предложение губернатора Игоря Рудени возродить первомайские демонстрации трудовых коллективов.

«Работники нашего предприятия, как прежде, пойдут на демонстрацию в фирменной одежде, с цветами и шарами, а самое главное – с хорошим настроением, – уверена Лилия Корниенко. – Первомайская демонстрация – это встреча друзей и одноклассников. Для работников больших предприятий – это возможность познакомиться с коллегами из различных цехов и подразделений, с членами их семей, а также показать свою солидарность и дружелюбие. Считаю, что губернатор Игорь Михайлович Руденя возродил душевный праздник».

По словам Лилии Корниенко выйти на праздничную демонстрацию 1 мая уже выразили желание не менее 300 работников «Волжского пекаря».

О возрождении традиции, прерванной много лет назад, сообщил губернатор Игорь Руденя после заседания областного правительства 25 апреля:

«Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов», – отметил Игорь Руденя.

Праздничное шествие начнется 1 мая в 10.00. Колонна пройдет по улице Советской – от Тверского проспекта до площади Пушкина. На Советской площади демонстрантов будут приветствовать руководители региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, Почетные граждане Твери и области.

Главными участниками станут трудовые коллективы региона. Также к шествию присоединятся спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, муниципальных образований.

Праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, молодежных, волонтерских, патриотических, других общественных организаций, жителей городов и районов состоятся во всех муниципальных образованиях области.

Павел Голованов