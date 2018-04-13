Коллектив Тверского вагоностроительного завода откликнулся на идею губернатора Игоря Рудени о возрождении первомайских демонстраций

posted by Максим Малахов on чт, 04/26/2018 - 18:07
 
 
Инициативу губернатора Игоря Рудени о возрождении традиции первомайских демонстраций трудовых коллективов Верхневолжья поддержал Андрей Соловей, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода и председатель Тверского регионального отделения Союза машиностроителей.
«Многие из нас хорошо помнят ту веселую и объединяющую атмосферу, которая всегда сопровождала Первомай. Считаю, что праздник Весны и Труда должен отмечаться ярко и массово. Тверской вагоностроительный завод обязательно примет участие в демонстрации»,  – отметил Андрей Соловей.
1 Мая в Праздник Весны и Труда в Твери спустя 28 лет будет возрождена традиция проведения праздничной демонстрации. Ее главными участниками станут трудовые коллективы региона. Ожидается, что к шествию присоединятся представители общественных и профсоюзных организаций, спортсмены, делегации муниципальных образований, жители города.
«Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества», – отметил губернатор Игорь Руденя.
Демонстрация начнется в 10 утра. Колонны участников пройдут поулице Советской –  от Театральной площади до площади Пушкина.
 
Павел Голованов
 