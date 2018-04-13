Моногородам Тверской области помогут в развитии инфраструктуры для реализации новых инвестпроектов

Областное финансирование на строительство и модернизацию в моногородах инфраструктурных объектов, необходимых для реализации новых инвестпроектов, обсуждалось 25 апреля на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В 2018 году монотерриториям Тверской области предусмотрено в региональном бюджете более 29,7 млн рублей на поддержку в развитии инфраструктуры.

«Мы выделяем средства по данному направлению, и должны видеть конкретные показатели и результаты работы», – подчеркнул Игорь Руденя.

Средства могут быть вложены в реконструкцию и строительство дорог, объектов водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, водоотведения, связи, железнодорожной инфраструктуры. Предусмотрена поддержка со стороны Фонда развития моногородов, который софинансирует до 95% стоимости мероприятий.

Вопросы сотрудничества с Фондом развития моногородов обсуждались на встрече делегации Тверской области и руководства Фонда на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. Речь шла о развитии промышленного потенциала монотерриторий региона.

Среди проектов, которые запланированы к реализации и могут рассчитывать на поддержку Фонда – комплекс по содержанию крупного рогатого скота на 3600 голов и мясоперерабатывающий завод в Кувшиново (ООО «Николаевская ферма»). В итоге планируется создать более 300 рабочих мест. В настоящее время «Николаевская ферма» производит молочную продукцию и сыры, которые поставляются в магазины Тверской, Московской, Ленинградской и других областей.

Перспективные проекты, которые могут быть реализованы в 2018 году, заявлены в Западной Двине – это производство биореагентов, биопрепаратов, а также биополимеров и биоцидов. Объем вложений оценивается в 6 млрд рублей. Будет создано около 200 новых рабочих мест.

Справочно: В Тверской области насчитывается семь монотерриторий – Кувшиново, Западная Двина, Удомля, поселки Великооктябрьский Фировского района, Калашниково Лихославльского района, Жарковский и Спирово. Общая численность населения – около 62 тысяч человек, что составляет почти 5% от общего числа жителей региона.

Моногорода Тверской области участвуют в федеральных проектах, связанных с развитием территорий. В 2017 году команды моногородов региона защитили свои проекты по управлению в рамках обучения в московской школе управления «Сколково» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Пресс-служба Правительства Тверской области