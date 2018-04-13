Лидер тверских профсоюзов Сергей Веренинов поддержал губернатора Игоря Руденю: «Первомайская демонстрация должна быть вне политики»

Председатель Федерации тверских профсоюзов Сергей Веренинов солидарен с позицией губернатора Игоря Рудени о том, что праздник Весны и Труда должен быть вне политики, так же, как и демонстрации трудовых коллективов, которая 1 мая состоится в Твери. Известно, что политическим партиям и движениям, желающим принять участие в праздничном шествии, рекомендовано воздержаться от использования политических лозунгов и символики.

«Федерация тверских профсоюзов является одним из организаторов демонстрации Первомай – наш главный праздник, праздник трудящихся и профсоюзов. Мы рады, что по инициативе губернатора Игоря Рудени эта прекрасная традиция возрождается. Приглашаем все трудовые коллективы предприятий, представителей общественных, образовательных, медицинских организаций, всех жителей Твери и области принять участие в праздничном шествии», – обратился Сергей Веренинов.

О возрождении праздничной демонстрации журналистам сообщил губернатор Игорь Руденя после заседания Правительства Тверской области 25 апреля:

«Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов», – отметил глава региона.

Первомайская демонстрация в Твери начнется в 10 утра. Ее главными участниками станут трудовые коллективы региона. Также к шествию присоединятся спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, муниципальных образований и многие другие жители региона.

Маршрут движения колонны пройдет по улице Советской, от Тверского проспекта до площади Пушкина. На Советской площади планируется установить подиум, с которого колонны демонстрантов будут приветствовать руководители региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, Почетные граждане Твери и области