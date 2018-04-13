Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов положительно оценил инициативу губернатора Игоря Рудени о возобновлении традиции проведения демонстрации трудовых коллективов региона в Праздник Весны и Труда 1 Мая.

«Сейчас людей очень многое разъединяет, и поэтому так важна политика социальной консолидации, – считает Владимир Суслов. – Возрождая первомайскую демонстрацию, губернатор Игорь Руденя помогает людям объединиться во взаимной поддержке, что особенно ценно».

Владимир Суслов – последний руководитель Тверской области в советскую эпоху, после которого первомайские демонстрации в их классическом виде в регионе больше не проводились. Губернатор Игорь Руденя регулярно приглашает своего коллегу на заседания Правительства Тверской области в качестве эксперта, обладающего значительным управленческим опытом.

После заседания правительства 25 апреля Игорь Руденя сообщил журналистам о возрождении первомайских демонстраций в Твери.

«Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов», – отметил Игорь Руденя.

Движение демонстрации начнется 1 мая в 10.00 по улице Советской – отТверского проспекта до площади Пушкина. На Советской площадипланируется установить подиум, с которого колонны демонстрантов будут приветствовать руководители региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, Почетные граждане Твери и области. Главными участниками станут трудовые коллективы региона. Также к шествию присоединятся спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, муниципальных образований.

В этот день праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, молодежных, волонтерских, патриотических, других общественных организаций, жителей городов и районов пройдут во всех муниципальных образованиях региона.

Михаил Бородов