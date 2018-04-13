Татьяна Арсеньева: «Необходимо выстроить правильное взаимодействие с добровольцами»

Директор научно-образовательного центра «Профкарьера», президент Фонда развития молодежных волонтерских программ Татьяна Арсеньева выступила в качестве эксперта на заседании Правительства Тверской области, которое 25 апреля провел губернатор Игорь Руденя. Обсуждались приоритетные направления молодежной политики.

«Считаю важным обратить внимание на формы сотрудничества с волонтерами, большинство из которых является представителями молодежи. Общественные и образовательные организации, органы местного самоуправления должны выстраивать правильное взаимодействие с добровольцами, понимать, что это не бесплатный труд, а социальная миссия. Думаю, что необходимо провести обучение правильной организации добровольческой деятельности», – предложила Татьяна Арсеньева.

Губернатор Игорь Руденя в продолжение темы отметил, что для развития региона очень важно участие молодёжи в общественной жизни, особенно с учётом объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года добровольца. Сейчас в Тверской области действует Школа подготовки волонтеров «Доброволец Верхневолжья 3.0». В целом волонтерское движение региона объединяет более 28 тысяч граждан в возрасте от 14 лет.

Павел Голованов.