Игорь Руденя: в Твери будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов

1 мая в Праздник Весны и Труда в Твери будет возрождена традиция проведения праздничной демонстрации. Ее главными участниками станут трудовые коллективы региона. Также к шествию присоединятся спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, муниципальных образований и многие другие жители региона.

«Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов», – отметил Губернатор Игорь Руденя 25 апреля, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства Тверской области.

Маршрут движения колонны пройдет по улице Советской, отТверского проспекта до площади Пушкина. Формирование колонн будет осуществляться по районам, оно начнется в 9.00 1 мая. Место сбора колонны Заволжского района – у бывшего дома офицеров, напротив Городского сада, Московского района – на улице Ивана Седых, Пролетарского района – на участке улицы Советской, от улицы Ивана Седых доВолжского проезда, Центрального района – на Театральнойплощади, вдоль филармонии. Движение демонстрации начнется в 10.00.

На Советской площади планируется установить подиум, с которого колонны демонстрантов будут приветствовать руководители региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, Почетные граждане Твери и области.

1 Мая праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, молодежных, волонтерских, патриотических, других общественных организаций, жителей городов и районов пройдут во всех муниципальных образованиях региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области