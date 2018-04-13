ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: В Тверской области обнаружено 116 поддельных денежных знаков Банка России

По информации Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО в банковском секторе Тверского региона в 1 квартале 2018 года выявлено 116 поддельных денежных знаков Банка России. Это на 11 единиц меньше по сравнению с 4 кварталом 2017 года. Подавляющее большинство выявленных в 1 квартале 2018 года поддельных денежных знаков – банкноты (115 шт.), одна поддельная монета Банка России номиналом 5 рублей обнаружена в г. Твери.

В настоящее время чаще всего подделывают банкноты Банка России номиналом 5 тысяч рублей: в 1 квартале 2018 года в тверском регионе их выявлено 86 шт. - 74,8% от общего количества обнаруженных фальшивых банкнот, что на 7 шт. меньше по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.

По сравнению с четвертым кварталом 2017 года в тверском регионе:

– количество выявленных поддельных банкнот Банка России номиналом 1 тысяча рублей составило 27 шт. – 23,5% от общего количества;

– подделок номиналом 500 рублей обнаружено – 2 шт. – 1,7% от общего количества.

Поддельных банкнот номиналом 100, 50 и 10 рублей не выявлено.

Заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Андрей Алексеевич Фролов напоминает, что ознакомиться с информацией о признаках подлинности и платёжеспособности денежных знаков можно на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».