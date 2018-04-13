ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: В Тверской области всё чаще можно встретить банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Количество банкнот номиналом 200 и 2000 рублей постепенно увеличивается, и на 1 апреля текущего года доля таких купюр в общем числе банкнот в обращении составила 1,7%, свидетельствуют данные Банка России. По сравнению с началом года количество 200-рублевых банкнот в обращении выросло в 4 раза, а двухтысячных – в 5 раз. Это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у потребителей наличных денег. В Тверской области также активизировалось хождение новых купюр. Только за последние две недели объем выпуска из касс Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО двухтысячных банкнот возрос в 3 раза, двухсотрублевых в 10 раз.

Отделение Тверь ГУ Банка России по ЦФО напоминает жителям региона о признаках подлинности новых банкнот, которые они без труда определят невооружённым глазом: первый – в правой стороне купюры номиналом 2000 рублей кольцо на ярком «солнце» при движении перемещается; второй - цветопеременный эффект на левой части обеих купюр при рассмотрении цифр под острым углом; третий – пляшущие цифры, прямоугольники, символы рубля на защитной полосе при движении. Кроме того, узнать больше о купюре владельцу поможет QR-код. Через него можно выйти на сайт Банка России и посмотреть информацию о банкноте.

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