Эксперт: «Губернатор Игорь Руденя повышает статус Молодежного правительства Тверской области»

Председатель Общественного совета при комитете по делам молодежи Тверской области Александр Иванников прокомментировал инициативу губернатора Игоря Рудени о назначении членов регионального Молодежного правительства советниками или помощниками руководителей исполнительных органов государственной власти.

«Своим решением губернатор Игорь Руденя привлекает дополнительное внимание к работе Молодежного правительства и повышает его статус», – считает Александр Иванников, который в 2011–2015 годах был председателем этого общественного объединения.

Эксперт считает необходимым проводить мониторинг дальнейшего трудоустройства членов Молодежного правительства, а также не упускать из вида всех молодых людей, принимающих участие в конкурсе на посты в нем.

«Это активная часть молодежи, способная привнести новые идеи и освежить работу министерств и ведомств. Надо дать им возможность самореализации», – сказал Александр Иванников.

Напомним, губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 25 апреля высказал идею предоставить членам Молодежного правительства более широкие возможности участия в управлении регионом.

«Давайте всех, кто входит в состав Молодежного правительства, сделаем советниками или помощниками руководителей исполнительных органов власти, наших министров», – предложил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что в этом случае члены Молодежного правительства, должны продемонстрировать конкретные результаты.

«Они будут отвечать за показатели в своей отрасли. И параллельно вносим в каждую госпрограмму показатели по участию молодежи – в сельском, лесном хозяйстве, жилищном строительстве, туризме», – сказал Игорь Руденя.

Молодёжное правительство Тверской области – общественное объединение, созданное при правительстве региона для выявления и поддержки наиболее перспективных молодых специалистов, а также реализации социально значимых инициатив. В настоящее время проходит конкурсный отбор по формированию нового состава Молодежного правительства. Предыдущий завершил свою работу в феврале.

Павел Голованов