Совет ректоров вузов Тверской области по поручению Игоря Рудени проанализирует причины миграции тверской молодежи

Ректор Тверского государственного технического университета Андрей Твардовский, являющийся также председателем Совета ректоров вузов Тверской области рассказал журналистам о предстоящем исследовании миграционных процессов в среде тверской молодежи. Эту работу поручил выполнить губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области, где были рассмотрены приоритетные направления молодежной политики.

«Необходима многоэшелонированная защита, которая позволит удержать молодых людей в Тверской области», – считает Андрей Твардовский.

Эксперт отметил, что существует, как минимум два ключевых рубежа. Первый – добиться того, чтобы выпускники школ оставались учиться в тверских вузах. По мнению ректора, для этого необходимо не только популяризировать высшие учебные заведения в СМИ, но и активно развивать широкую внеучебную деятельность. Вторым рубежом Андрей Твардовский обозначил системную работу по формированию комфортной среды для выпускников вузов, имея в виду развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие государства начинающим молодым предпринимателям.

«Губернатор Игорь Руденя внимательно выслушал предложения экспертов и поручил Совету ректоров проанализировать причины миграции тверской молодежи в другие регионы, – сообщил Андрей Твардовский. – Будем разбираться в этом детально и дадим явлению квалифицированную оценку, которая позволит определить болевые точки и воздействовать на них».

На заседании Правительства Тверской области 25 апреля губернатор Игорь Руденя обратился к председателю Совета ректоров тверских вузов Андрею Твардовскому с просьбой задействовать исследовательские возможности вузов для анализа миграционных процессов среди тверской молодежи. Экспертам предстоит выяснить, является ли первопричиной нехватки молодых людей на тверском рынке труда их вытеснение потоками мигрантов из стран СНГ либо, наоборот, трудовые ресурсы бывших союзных республик восполняют образовавшийся пробел.

Как подчеркнул глава региона, приоритетом в региональной молодёжной политике должно стать создание условий для самореализации молодых людей.

«В части экономики это создание современных рабочих мест и привлечение на них молодежи. Это должны быть не только рабочие специальности, но и места для молодых людей, получивших высшее профессиональное образование», – отметил Игорь Руденя.

Павел Голованов