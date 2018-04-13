В Бельском и Зубцовском районах Тверской области построят хранилища останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций

В 2018 году в городе Белый и Вазузском сельском поселении Зубцовского района планируется установить модульные хранилища для останков воинов, поднятых поисковиками на территории Верхневолжья. Финансирование проекта из регионального бюджета в объёме более 1,9 млн рублей утверждено 25 апреля на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Решение о местах расположения хранилищ принималось исходя из активности работы поисковых объединений в муниципальных образованиях, где в годы войны велись боевые действия.

«Учитывая, что на территории Тверской области проходили одни из самых кровопролитных сражений, эта работа в регионе будет продолжаться ещё не менее 10 ближайших лет. Важно заниматься поисковым движением, военно-патриотическим воспитанием молодёжи, увековечением памяти погибших солдат и офицеров», — отметил Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги заседания Правительства.

Глава региона поставил задачу рассмотреть возможность установки ещё одного модульного хранилища в Оленинском районе, где также проводится много поисковых экспедиций.

Кроме того, 200 тыс. рублей из областной казны в 2018 году будет направлено на проведение торжественных мероприятий по захоронению останков советских воинов, погибших на территории Тверской области во время Великой Отечественной войны. Субсидии получат Ржев, Андреапольский, Зубцовский, Селижаровский, Торопецкий районы и Шараповское сельское поселение Западнодвинского района.

Первое хранилище для останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций, появилось в Тверской области в 2017 году. Оно находится в Ржеве, у центра патриотического воспитания на территории мемориального комплекса «Парк мира и примирения». Помещение рассчитано на 1500 контейнеров с останками. Аналогов хранилищу нет в других регионах.

Открытие объекта состоялось в Ржеве накануне проведения международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт», которая прошла с 25 апреля по 7 мая прошлого года и объединила более 500 поисковиков из разных регионов и стран. Участники подняли останки более 300 воинов-красноармейцев. В рамках закрытия поискового лагеря состоялась церемония захоронения более 1000 останков советских воинов, найденных во время экспедиции и в прошлые годы на территории Ржевского района.

В 2018 году «Калининский фронт» уже в третий раз пройдёт на тверской земле. В 2017-м инициативу Губернатора Игоря Рудени и председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры РФ Владимира Мединского о ежегодном проведении мероприятия на территории региона поддержал Президент России Владимир Путин.

В настоящее время поисковую деятельность на территории Верхневолжья ведут более 50 отрядов, в составе которых работают около 900 поисковиков, большая часть из них — молодёжь в возрасте до 30 лет.

На этот год запланировано проведение 121 поисковой экспедиции в 16 «боевых» районах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области