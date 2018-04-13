Члены Молодежного правительства Тверской области могут стать советниками министров региона

Члены Молодежного правительства Тверской области получат возможность участвовать в решении задач, которые стоят перед исполнительными органами власти региона. Предложение озвучено на заседании областного Правительства, которое 25 апреля провел Губернатор Игорь Руденя, при рассмотрении приоритетных направлений молодежной политики в регионе.

«Давайте всех, кто входит в состав Молодежного правительства, сделаем советниками или помощниками руководителей исполнительных органов власти, наших министров», – предложил Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, члены Молодежного правительства, участвуя в решении социально-экономических задач, должны продемонстрировать конкретные результаты.

«Они будут отвечать за показатели в своей отрасли. И параллельно вносим в каждую госпрограмму показатели по участию молодежи – в сельском, лесном хозяйстве, жилищном строительстве, туризме», – сказал Игорь Руденя.

Молодёжное правительство Тверской области – общественное объединение, созданное при Правительстве региона для выявления и поддержки наиболее перспективных молодых специалистов, а также реализации социально значимых инициатив.

В 2017 году активисты Молодежного правительства принимали участие в акциях «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Зелёное строительство». Ряд инициатив отмечен грантами федерального уровня («Подари дрова» Николая Романенко, «M.T (mammarytroop)» Ксении Соколовой).

Молодежные министры ведут сотрудничество с ветеранскими организациями по вопросам патриотического воспитания, проводят уроки здоровья в школах и другие мероприятия. Некоторые из бывших молодежных министров работают в государственных органах исполнительной власти, многие входят в общественные советы при органах власти Тверской области.

С 9 апреля по 31 мая 2018 года проходит конкурсный отбор по формированию нового состава Молодежного правительства. Предыдущий завершил свою работу в феврале 2018-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области