Игорь Руденя: в Тверской области будет усилена поддержка семей с детьми

В 2018 году на улучшение жилищных условий молодых семей муниципалитетам Тверской области будет направлено более 105,6 млн рублей субсидий из регионального и федерального бюджетов. С учётом софинансирования муниципальных образований общий объём средств по программе превысит 136,3 млн рублей. Выплаты на приобретение собственного жилья получат 206 семей. Расширение региональных мер поддержки молодых семей обсудили 25 апреля на заседании Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Поддержка молодых семей входит в число направлений «демографического пакета», предложенного к реализации Президентом России Владимиром Путиным. По мнению Игоря Рудени, в первую очередь меры, принимаемые на уровне региона, должны быть направлены на оказание помощи семьям с детьми.

«Задача по улучшению демографии является одной из самых актуальных для тверского региона. Поэтому мы проведём анализ всех мер социальной поддержки и там, где возможно, усилим помощь гражданам, которые увеличили или планируют увеличить свою семью», — обозначил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после заседания.

Преимущественным правом на получение жилищной субсидии по областной программе обеспечения жильём обладают многодетные молодые семьи. Участники программы, у которых в течение года после получения выплаты родился ребёнок, могут получить дополнительную поддержку из областного бюджета в размере 10% от стоимости жилья.

В этом году финансирование госпрограммы из регионального бюджета увеличено в 6 раз по сравнению с 2017-м и составило 60 млн рублей. В проекте примут участие 28 муниципалитетов: города Тверь, Ржев, Кимры, Торжок, Удомельский городской округ, городские поселения Кувшиново и Калашниково, а также Андреапольский, Бежецкий, Бельский, Бологовский, Вышневолоцкий, Жарковский, Западнодвинский, Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, Конаковский, Краснохолмский, Лесной, Лихославльский, Максатихинский, Нелидовский, Рамешковский, Сандовский, Спировский, Старицкий, Торопецкий районы.

Государственная программа в сфере обеспечения жильём молодых семей на территории Верхневолжья действует с 2007 года. За прошедшее время жилищные сертификаты получили более чем 1500 семей. Размер выплат варьируется от 200 тыс. рублей до 1,2 млн рублей в зависимости от количества членов семьи.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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