В Тверской области определили приоритеты молодежной политики

Приоритетные направления молодёжной политики в Тверской области рассмотрены 25 апреля на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области проживает свыше 244 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Это 18,8% от общей численности населения. Из них более 189 тысяч – жители городов, почти 55 тысяч – сельской местности.

Как подчеркнул Игорь Руденя, приоритетами в региональной молодёжной политике должны стать создание условий для самореализации молодых людей, формирование нравственных основ подрастающего поколения.

«В части экономики это создание современных рабочих мест и привлечение на них молодежи. Это должны быть не только рабочие специальности, но и места для молодых людей, получивших высшее профессиональное образование», – отметил Игорь Руденя.

По данным Тверьстата, доля молодых людей, занятых сегодня в экономике региона, составляет порядка 25%. В 2017 году из 3398 выпускников вузов работу по специальности нашли 75% (2561 человек). Из 4543 выпускников средних профессиональных образовательных организаций – 52% (2363 человека).

Одним из ключевых направлений в обеспечении занятости молодежи является создание условий для открытия своего дела. В Тверской области действует программа «Ты – предприниматель», направленная на поддержку начинающих молодых бизнесменов. Обучение за последние пять лет прошли более 2300 человек, создано почти 300 субъектов предпринимательства.

По мнению Губернатора, важно поддерживать не только начинания молодежи в открытии собственного дела, но и развитие организованных предприятий, создание на них новых рабочих мест.

При содействии областной службы занятости в 2017 году на постоянные рабочие места трудоустроены около 3900 молодых людей, из них 54% – по рабочим специальностям, в основном в строительстве, сферах транспортных услуг, жилищного, бытового обслуживания. Организуются практики, стажировки, профориентационные мероприятия.

Игорь Руденя акцентировал: важной частью профориентационной работы должна стать популяризация «человека труда». В частности, проведение в школах встреч с руководителями сельхозпредприятий, организация экскурсий на производства.

Игорь Руденя обозначил также, что для развития региона очень важно участие молодёжи в общественной жизни, особенно с учётом объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года добровольца.

Сейчас в Тверской области действует Школа подготовки волонтеров «Доброволец Верхневолжья 3.0». В целом волонтерское движение региона объединяет более 28 тысяч граждан в возрасте от 14 лет.

Приоритетными направлениями в молодежной политике Тверской области названы также популяризация семейных ценностей, спорта и здорового образа жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В регионе ежегодно увеличивается число молодых людей, участвующих во всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», поисковой работе. В 2018 году в Тверской области запланировано проведение 121 поисковой экспедиции в 16 районах. Под Ржевом пройдет Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт».

Пресс-служба Правительства Тверской области