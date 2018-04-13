Виктор Константинов: «Губернатор Игорь Руденя продемонстрировал внимание к вопросам, которые интересуют законодателей»

Лидер «единороссов» в Законодательном собрании Тверской области Виктор Константинов рассказал о темах, которые обсуждались на встрече членов фракции «Единой России» с губернатором Игорем Руденей 23 апреля.

«Мы рассмотрели разноплановые вопросы. Сред них – межбюджетные отношения, источники пополнения областной казны, вопросы социального блока и реализации программы поддержки местных инициатив», – сообщил Виктор Константинов.

Руководитель фракции «ЕР» выступил с предложением увеличить общий объём финансирования программы поддержки местных инициатив, которая реализуется, в том числе, при участии депутатов. Также, по его мнению, народные избранники могут войти в комиссии по приёмке объектов в рамках ППМИ, а также других федеральных и областных проектов.

На встрече с главой региона обсуждались вопросы более широкого использования возможностей телемедицины. В частности, членый фракции «Единая Россия» предложили оборудовать необходимой аппаратурой не только больницы, но и фельдшерско-акушерские пункты, сеть которых развивается в регионе.

«Губернатор Игорь Руденя продемонстрировал серьезное внимание к вопросам, которые интересуют законодателей. Надеюсь, что такие встречи будут системными», – сказал Виктор Константинов.

В этот же день губернатор Игорь Руденя провёл в региональном правительстве встречи с членами депутатских фракций «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ в Законодательном собрании Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

Михаил Бородов