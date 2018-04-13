Проект художника-иконописца из Тверской области стал одним из лучших в ЦФО

24 апреля в Музее русской иконы в Москве состоялась церемония вручения премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Награду в одной из номинаций получила представитель Тверской области, иконописец, председатель комиссии по храмовому искусству регионального отделения Союза художников Ирина Румянцева за проект по созданию ансамбля резных иконостасов церкви Вознесения Господня в Калязине. С высокой оценкой творческого потенциала художницу поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваше творчество способствует сохранению и приумножению лучших традиций тверской школы иконописи, укреплению духовно-нравственных ценностей нашего народа. Желаю Вам вдохновения и новых успехов в благородной работе!» - отмечено в телеграмме от имени Игоря Рудени.

В церемонии награждения приняли участие Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев, Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, народные художники Российской Федерации Николай Мухин, Василий Нестеренко и другие почетные гости.

«Культура и искусство формируют в человеке принципы, с которыми он идет по жизни, и именно это и есть основа патриотизма», - отметил Алексей Гордеев.

Церковь Вознесения Господня, построенная в Калязине в XVIII веке, в годы советской власти была закрыта. Возрождение святыни началось в 1990 году. Важную роль в этом сыграла работа Ирины Румянцевой и единомышленников, которая велась на протяжении нескольких лет.

«Мы, художники-иконописцы, работаем для людей, для процветания церкви и возрождения духовности нашего Отечества», — сказала на церемонии награждения Ирина Румянцева.

Всего в этом году присуждено 6 премий в трёх номинациях: за создание талантливых произведений литературы и искусства, проектов для детей и юношества, а также за просветительскую деятельность в сфере культуры.

Премия ЦФО в области литературы и искусства учреждена в 2004 году и за прошедшее время стала авторитетной площадкой для выявления, продвижения и поддержки региональных культурных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области