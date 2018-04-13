«Справедливоросс» Андрей Русаков: «Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы, которые волнуют депутатов»

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Тверской области Андрей Русаков позитивно оценил встречу с губернатором Игорем Руденей, которая состоялась 23 апреля, отметив, что Правительство Тверской области уже ведет проработку вопросов, поднятых депутатами.

В ходе общения с членами фракции «Справедливая Россия» одной из главных тем стало привлечение инвестиций в Тверскую область, развитие производств, поддержка предприятий. Губернатор Игорь Руденя сообщил, что в Верхневолжье сформирован перечень приоритетных отраслей. В частности, это пищевая промышленность, перерабатывающие производства. Регион готов содействовать в организации необходимой для развития производств инфраструктуры.

«Для меня как промышленника (Андрей Русаков является генеральным директором ООО «ПСЦ Техинком») важны подходы Правительства Тверской области к вопросам развития производственной сферы», – отметил депутат.

«Справедливороссов» на встрече также интересовала тема содействия власти в восстановлении законных прав обманутых дольщиков. Глава региона дал понять, что эта проблема решается системно и последовательно.

«В регионе уже полностью решен вопрос по жилым домам компании СУ-155, находится на контроле правительства ситуация с жилым комплексом «Корона Парк» в Твери», – сообщил по итогам встречи Русаков.

По мнению депутата, на встрече с губернатором членам фракции «Справедливая Россия» удалось донести до главы региона срез наиболее актуальных тем, находящихся в рабочей повестке областных законодателей.

«Игорь Михайлович Руденя дал ответы на вопросы, которые волнуют депутатов и общество», – сказал Андрей Русаков.

Также 23 апреля губернатор Игорь Руденя провёл в региональном правительстве встречи с членами депутатских фракций «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР в Законодательном собрании Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

Михаил Бородов