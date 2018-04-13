Александр Тягунов: «Формат встреч губернатора Игоря Рудени с членами депутатских фракций продуктивен»

Заместитель председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Александр Тягунов прокомментировал итоги встречи губернатора Игоря Рудени с членами депутатской фракции «Единая Россия» в областном парламенте, которая состоялась 23 апреля.

«Формат такого общения мне показался очень продуктивным, – сказал Александр Тягунов. – Члены фракции «Единая Россия» серьезно готовились к встрече с губернатором. Мы заранее с коллегами обсудили круг наиболее актуальных вопросов. В их числе ремонт дорог, развитие доступной медицины на селе, поддержка молодых и многодетных семей, текущая ситуация в строительном комплексе. Часть вопросов направили накануне встречи. Игорь Руденя был готов дать компетентные ответы и исчерпывающие комментарии».

Депутат отметил, что губернатор Игорь Руденя глубоко владеет вопросами социально-экономического развития Верхневолжья.

«Положительным моментом было и то, что на встрече присутствовали заместители председателя областного правительства. Игорь Руденя незамедлительно давал им поручения», – рассказал Александр Тягунов.

По мнению парламентария, такие встречи необходимо проводить на регулярной основе.

«Открытый диалог исполнительной и законодательной власти позволит эффективнее выполнять задачи развития региона», – считает депутат.

Также 23 апреля губернатор Игорь Руденя провёл в региональном правительстве встречи с членами депутатских фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР в Законодательном Собрании Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

Михаил Бородов