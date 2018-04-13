Владимир Барастов о встрече с губернатором Игорем Руденей: «Исполнительная власть нас слышит»

Встречи губернатора Игоря Рудени с членами депутатских фракций в Законодательном собрании Тверской области, прошедшие 23 апреля, прокомментировал руководитель фракции ЛДПР Владимир Барастов.

«Самое главное – данные встречи становятся регулярными. Законодательная власть задает вопросы напрямую исполнительной. Исполнительная власть нас слышит и принимает решения. Это та смычка, которая в будущем должна качественно повысить уровень жизни в Тверской области», – сказал лидер ЛДПР в ЗС.

В разговоре с представителями фракции были подняты темы развития сети ФАПов, лекарственного обеспечения, совершенствования службы скорой помощи на территории Верхневолжья, роста туристического потенциала региона. Ряд вопросов коснулся дорожно-транспортной сети, в том числе строительства Западного моста в Твери.

По мнению депутата, только в диалоге можно решить многие наболевшие вопросы.

«Как депутат, который проводит много выездных встреч, могу сказать, что на местах очень не хватает информации о работе законодательной и исполнительной власти. А жители не делят власть на ветви. Для них важно в целом – повышается или не повышается уровень жизни. Многих интересует не партийная принадлежность депутатов, а результат: чтобы ездили автобусы и было электричество. Разговор глаза в глаза с губернатором Игорем Руденей показал, что эти и другие вопросы будут решаться», – сказал Владимир Барастов.

Также 23 апреля губернатор Игорь Руденя провёл в региональном правительстве встречи с членами депутатских фракций «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

Михаил Бородов