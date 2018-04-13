В Тверской области стартовал образовательный проект, посвященный 700-летию подвига Михаила Тверского

В Тверской области стартовал образовательный проект «Душа России – княжество Тверское», посвященный 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Цель проекта – привлечь дополнительное внимание подрастающего поколения к подвигам великих деятелей княжества Тверского, укрепить патриотические чувства у молодежи.

«Духовный подвиг Михаила Тверского стал примером служения Отечеству и православной вере. Внимание к вопросам истории важно для сохранения традиций и духовно-нравственных ценностей, преемственности поколений», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках образовательного проекта будут организованы всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос», конкурс сочинений «Подвиг во имя земли русской», региональный конкурс рисунков «Мой край родной «Михаил Тверской. Живая память поколений», фото-квест «По памятным местам Михаила Тверского».

Значимым датам в этом году посвящены ежегодные мероприятия: региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», областной конкурс Патриотур «Правитель. Полководец. Дипломат. Святой», продолжается реализация проекта «Нас пригласили во Дворец!» с экскурсией к памятнику Михаилу Тверскому.

В конце апреля состоится награждение победителей заочного этапа регионального медиафестиваля «Моряна», в котором приняли участие более 250 участников из всей России. Одним из тематических направлений детских работ стала жизнь и подвиги святого благоверного князя Михаила Тверского и благоверной княгини Анны Кашинской.

Совместно с Министерством туризма Тверской области реализуется проект «Живые уроки», в рамках сотрудничества с митрополией организована работа региональных площадок для стажировки педагогов по предмету «Основы православных культур».

Также на протяжении всего года в школах будут проходить тематические недели, викторины, интеллектуальные игры, образовательные чтения, конкурсы сочинений, стихов, проектов и другие значимые события, посвященные юбилейным знаковым датам.

Пресс-служба Правительства Тверской области.