Ветераны Тверского региона смогут бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки из отделений Почты России

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Тверского региона, оказывающих

услуги по приему телеграмм и междугородному/международному телефонному

соединению1, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут

бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья.

Специальные условия предоставляются Почтой России и Ростелекомом в рамках

совместных мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию Дня

Победы.

В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут

отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего

зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана,

Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии,

Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из отделений Почты России Тверского региона.

Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно

совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России,

так и в страны ближнего зарубежья – общей продолжительностью разговоров до 100

минут.

Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус

ветерана или инвалида Великой Отечественной войны2.

Почта России и Ростелеком ежегодно проводят мероприятия, приуроченные к

празднованию годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря

этому сотрудничеству ветераны во всех уголках страны могут связаться с

однополчанами, пообщаться с друзьями, родными и близкими.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по

телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте