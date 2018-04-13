Ветераны Тверского региона смогут бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки из отделений Почты России

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Тверского региона, оказывающих
услуги по приему телеграмм и междугородному/международному телефонному
соединению1, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут
бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья.
Специальные условия предоставляются Почтой России и Ростелекомом в рамках
совместных мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию Дня
Победы.
В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут
отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего
зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана,
Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии,
Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из отделений Почты России Тверского региона.
Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно
совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России,
так и в страны ближнего зарубежья – общей продолжительностью разговоров до 100
минут.
Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус
ветерана или инвалида Великой Отечественной войны2.
Почта России и Ростелеком ежегодно проводят мероприятия, приуроченные к
празднованию годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря
этому сотрудничеству ветераны во всех уголках страны могут связаться с
однополчанами, пообщаться с друзьями, родными и близкими.
Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по
телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте