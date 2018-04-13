Тверские предприниматели побывали с бизнес-миссией в Сербии

Представители пяти предприятий Верхневолжья побывали в Сербии с бизнес-миссией. Организатором поездки стал Центр поддержки экспорта Тверской области при региональном Министерстве экономического развития. Участники провели ряд деловых встреч с местными производителями, познакомились с работой предприятий «Drina Plastika» и «Beaz Plus», а также посетили международную промышленную выставку «EXPO-RUSSIA SERBIA 2018».

Проведение бизнес-миссий является одним из инструментов продвижения тверской продукции, развития международного сотрудничества в экономике и привлечения инвестиций.

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году запланированы деловые поездки представителей тверских бизнес-кругов в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Узбекистан, Армению, Германию, Хорватию, Сингапур и другие страны.

В 2017 году предприниматели Тверской области побывали в Австрии, Вьетнаме, Армении, приняли участие в 28-ой международной строительной выставке «FOR ARCH» в Чехии, 20-ой международной специализированной выставке Mashex Moscow 2017 и международной продовольственной выставке «ПЕТЕРФУД-2017».

По вопросам участия в бизнес-миссиях можно обращаться в Центр поддержки экспорта Тверской области: официальный сайт — http://export-69.ru , телефон (4822)79-02-15.

Справочно: Крупнейшими по торговому обороту партнёрами Верхневолжья являются Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Китай, Италия, Германия, Индия, Бразилия, Польша. В прошлом году к внешнеторговой деятельности присоединились Куба, Кипр, Мали, Монголия, Сенегал, Уганда, которые поставляют на рынок Тверской области овощи и фрукты.

В основе экспорта региона – древесина и целлюлозно-бумажные изделия (22,4%), кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них (16,7%), машины, оборудование и транспортные средства (16,2%), металлы и изделия из них (14,4%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,7%).

Объем экспорта региональной продукции в страны СНГ в 2017 году составил 86,6 млн долларов, в страны дальнего зарубежья – 102,5 млн долларов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.